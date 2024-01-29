Об этом президент рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD. Зеленский подчеркнул, что таким образом деньги на соцпомощь беженцам поддерживали бы украинскую экономику, информирует 24 Канал.

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Зеленский объяснил мнение о выделении соцпомощи беженцам

На вопрос журналистки о том стоит ли Германии сокращать соцпомощь выехавшим из Украины мужчинам призывного возраста, чтобы сэкономленными деньгами продолжать поддерживать Украину Зеленский ответил, что есть важный момент.

Например, какой-то человек уехал и находится за границей и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так что этот человек получает поддержку и от вас и от нас

подчеркнул президент.

Поэтому он отметил, что лучше было бы, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины. А потом наше государство перераспределяло бы эти деньги в зависимости где находится конкретный человек.

Зеленский также объяснил, что часть средств Украины осталась в Европе, ведь когда наши люди убегали от войны, то вывозили деньги. А все средства, которые шли на поддержку украинцев, оставались за рубежом и в экономике того или иного государства.

"Нет у меня никаких вопросов (до оставления денег Украины в Европе 24 Канал). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег" - пояснил Зеленский.

При этом глава государства отметил, что решение поддерживать ли украинцев является личным решением немцев и самой Германии.

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Президент подчеркнул, что в вопросе украинских беженцев в Европе в частности мужчин есть очень много разных деталей и причин по которым могли уехать эти люди. Так есть законодательные причины и возможности поехать есть люди немобилизационного возраста те, кто уехал раньше, а есть студенты.

В то же время Зеленский добавил, что очень благодарен тем украинцам, которые возвращаются домой, работают, платят налоги. Ведь таким образом поднимают экономику нашего государства и помогают ВСУ.

Напоследок глава государства сказал, что канцлер Германии Олаф Шольц "не может кого-то брать и возвращать в Украину" или "вытолкнуть из своей страны". Поэтому даже в отношении нарушителей Украина должна действовать по закону.