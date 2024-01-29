Про це президент розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Зеленський наголосив, що таким чином гроші на соцдопомогу біженцям підтримували б українську економіку, інформує 24 Канал.

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Зеленський пояснив думку про виділення соцдопомоги біженцям

На питання журналістки про те, чи варто Німеччині скорочувати соцдопомогу чоловікам призовного віку, що виїхали з України, щоб зекономленими грошима продовжувати підтримувати Україну, Зеленський відповів, що є важливий момент.

Наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас,

– наголосив президент.

Тому він зауважив, що краще було б якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України. А вже потім наша держава перерозподіляла б ці гроші в залежності, де перебуває конкретна людина.

Зеленський також пояснив, що частина коштів України лишилась у Європі, адже коли наші люди тікали від війни, то вивозили гроші. А всі кошти, які йшли на підтримку українців, залишались закордоном і в економіці тієї чи іншої держави.

"Немає в мене ніяких питань (до залишення грошей України в Європі – 24 Канал). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", − пояснив Зеленський.

Попри це, глава держави зазначив, що рішення, чи підтримувати українців, є особистим рішення німців і самої Німеччини.

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Президент наголосив, що в питанні українських біженців у Європі, зокрема, чоловіків, є дуже багато різних деталей і причин, через які могли поїхати ці люди. Так, є законодавчі причини й можливості поїхати, є люди немобілізаційного віку, є ті, хто виїхав раніше, а є студенти.

Водночас Зеленський додав, що дуже вдячний тим українцям, які повертаються додому, працюють, платять податки. Адже таким чином піднімають економіку нашої держави і допомагають ЗСУ.

Наостанок глава держави сказав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц "не може когось брати й повертати в Україну" або ж "виштовхнути зі своєї країни". Тому навіть стосовно порушників Україна повинна діяти згідно з законом.