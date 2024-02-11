Журналисты японского издания The Mainichi отметили, что правительства двух стран планируют договориться об участии Японии в послевоенном восстановлении нашего государства и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на японско-украинской конференции содействия экономическому восстановлению. Она должна состояться 19 февраля в Токио.

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Япония выделит 106 миллионов долларов на восстановление Украины

Конференция в Токио, которая состоится накануне второй годовщины вторжения России в Украину, проведут в то время, когда растет беспокойство относительно уменьшения военной поддержки Украины со стороны западных стран.

Согласно источникам, помощь в размере 106 миллионов долларов США будет использована для обеспечения оборудования для разминирования, понтонных мостов и других ресурсов, срочно необходимых для восстановления разрушенной войной страны.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль примут участие в конференции по реконструкции вместе с около 300 другими чиновниками и представителями компаний.

Семь сфер сотрудничества также включают расширение сельского хозяйства, улучшение гуманитарной ситуации, биотехнологии и индустриальное совершенствование, информационные технологии, а также усиление управления и антикоррупционные меры, сообщили источники.

Япония стремится продемонстрировать свою приверженность поддержке Украины через государственно-частное сотрудничество и будет поддерживать японские фирмы, которые открывают бизнес в стране,

– отметили авторы материала.

Согласно источникам, меморандумы о сотрудничестве, которые будут подписаны на встрече, касаются медицинской помощи, кибербезопасности и проектов ветровых электростанций.

Оба правительства также планируют начать переговоры по инвестиционному соглашению, направленному на содействие участию японских компаний в проектах реконструкции.

Ожидается также, что Япония и Украина подпишут соглашение об устранении двойного налогообложения для компаний, которые ведут бизнес в Украине.

Обратите внимание! В январе 2024 года Токио объявил о взносе в размере 37 миллионов долларов США в фонд НАТО для оказания дополнительной поддержки Украине, включая систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Однако Япония не может оказывать военную помощь ни одной из стран в соответствии со своей пацифистской конституцией.