Журналісти японського видання The Mainichi зазначили, що уряди двох країн планують домовитися про участь Японії у післявоєнній відбудові нашої держави та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції сприяння економічній відбудові. Вона має відбутися 19 лютого в Токіо.

До теми Японія продовжить надавати допомогу для України

Японія виділить 106 мільйонів доларів на відновлення України

Конференція в Токіо, яка відбудеться напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну, проведуть в той час, коли зростає занепокоєння щодо зменшення військової підтримки України з боку західних країн.

Згідно з джерелами, допомога в розмірі 106 мільйонів доларів США буде використана для забезпечення обладнання для розмінування, понтонних мостів та інших ресурсів, терміново необхідних для відновлення зруйнованої війною країни.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль візьмуть участь у конференції з реконструкції разом із близько 300 іншими урядовцями та представниками компаній.

Сім сфер співпраці також включають розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та індустріальне вдосконалення, інформаційні технології, а також посилення управління та антикорупційні заходи, повідомили джерела.

Японія прагне продемонструвати свою відданість підтримці України через державно-приватну співпрацю та підтримуватиме японські фірми, які відкривають бізнес у країні,

– зазначили автори матеріалу.

Згідно з джерелами, меморандуми про співпрацю, які будуть підписані на зустрічі, стосуються медичної допомоги, кібербезпеки та проєктів вітрових електростанцій.

Обидва уряди також планують розпочати переговори щодо інвестиційної угоди, спрямованої на сприяння участі японських компаній у проєктах реконструкції.

Очікується також, що Японія та Україна підпишуть угоду про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.

Зверніть увагу! У січні 2024 року Токіо оголосив про внесок у розмірі 37 мільйонів доларів США до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включаючи систему виявлення безпілотних літальних апаратів. Однак Японія не може надавати військову допомогу жодній з країни відповідно до своєї пацифістської конституції.