Помощь Украине на 1,7 миллиарда: Метинвест объявил о запуске Стального Фронта

С первых дней войны Группа "Метинвест" направила свои ресурсы, чтобы приблизить победу Украины. Ежедневно металлурги, горняки, шахтеры и ремонтники предприятий компании держат устойчивую оборону на собственном фронте – "стальном".

На нужды армии, поддержки национальной экономики, помощь сотрудникам и мирным жителям компания направила более 1,7 миллиарда гривен.

Кстати Метинвест приостанавливает добычу на горно-обогатительных комбинатах

Основные направления Стального Фронта – армия, экономика, команда и помощь

Как отметил акционер Метинвеста Ринат Ахметов, Стальной Фронт – это вклад в общую победу и будущее Украины.

Сталь Метинвеста в ста тысячах бронежилетов защищает жизнь наших солдат, стоящих на страже независимости Украины. Сталь Метинвеста легла в основу десятков тысяч защитных сооружений, танковых ежей, фортификаций, помогающих останавливать агрессора. Мы вместе пройдем этот путь к победе, а затем вместе отстроим все, что было разрушено,

– подчеркнул он.

Метинвест передает современную амуницию для ВСУ, терробороны, Национальной гвардии, Национальной полиции, Главного управления разведки (ГУР) и других силовых подразделений. В частности, защитники получат 100 тысяч бронежилетов. Большую часть снаряжения производят из сертифицированной спецстали производства Метинвеста, остальную – закупают за рубежом.

Разведчики ГУР уже получили от Метинвеста не менее 150 дронов, а всего ВСУ – почти 400 штук. Также украинские военные получили около 1 500 тепловизоров, почти 18 тысяч бронекасок, 27 тысяч турникетов и 500 аптечек. Метинвест передал военным медикам ГУР 20 машин скорой помощи стоимостью 300 тысяч евро, а ВСУ – медикаменты и медоборудование почти на 21 миллион гривен.



Украинские защитники должны получить 100 тысяч бронежилетов от Метинвеста / Фото пресс-службы Метинвеста

Из стали Метинвеста изготовлено около 60 тысяч противотанковых ежей и 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники. Компания передала 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов и предоставила почти 3 тысячи тонн песка и щебня, а также 2,4 тысячи железобетонных блоков и плит для обустройства блокпостов и защиты объектов социальной инфраструктуры.

Отдельным направлением является обеспечение бронежилетами и касками мобилизованных на военную службу работников Метинвеста из Кривого Рога, Каменского, Запорожья, Покровска, Авдеевки, а также сотрудников коммунальных предприятий в городах, расположенных у линии фронта. Эти категории смельчаков уже получили более 2 200 комплектов из бронежилетов и касок.

Метинвест после начала войны переживает нелегкие времена

С начала полномасштабной войны компании пришлось перестроить бизнес, найти новые логистические маршруты и поставщиков сырья, чтобы предприятия группы продолжали работать, насколько это возможно.

В ответ на военное вторжение России в Украину Метинвест перевел в режим горячей консервации несколько своих активов (в частности, металлургические заводы в Мариуполе и Авдеевский коксохимический завод), что привело к приостановке их производства. Предприятия и инфраструктура городов подверглись обстрелам. Пока не будет прекращена активная фаза войны и не будут налажены надежные каналы связи с металлургическими комбинатами в Мариуполе, полноценно оценить влияние боевых действий на эти предприятия Группы невозможно.

Отдельное направление – борьба с пиратством со стороны россии, пытающаяся вывезти 234 тысячи тонн металла Группы из Мариуполя. Метинвест прилагает все возможные усилия для привлечения виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности. В частности, компания обратилась в Кабинет Министров с предложением ввести санкции против всех лиц, вовлеченных в процесс хищения.

Экономическая ситуация – сложная: к росту себестоимости производства, падению цен и сокращению спроса на продукцию добавились логистические проблемы. Традиционные для экспорта черноморские порты заблокированы, а пропускная способность железнодорожных пересечений границы на запад не удовлетворяет спрос на перевозку. К тому же, украинские железнодорожные тарифы остаются достаточно высокими. Возвратить способность отрасли держать экономический фронт может регулятивная поддержка со стороны государства.



С начала полномасштабной войны Метинвесту пришлось перестроить бизнес / Фото пресс-службы Метинвеста

В июле 2022 года Метинвест приостановил добычу руды на криворожских предприятиях – Ингулецком и Северном ГОКах, а также совместном предприятии Южный ГОК. Центральный ГОК работает с уменьшенной мощностью. К моменту остановки производство было загружено примерно на 40% от объемов 2021 года. Группа прилагает усилия, чтобы сохранить коллективы предприятий, и привлечет тысячи работников к проведению ремонтных работ и приведению в порядок территорий с сохранением основного заработка.

На металлургическом комбинате "Каметсталь" работает одна доменная печь. В то же время предприятие овладело выпуском двух новых видов продукции – фасонного профиля МП-4 и каменноугольного лака.

Мощности совместного предприятия "Запорожсталь" загружены примерно наполовину: работает аглофабрика, две из четырех доменных печей, а также сталеплавильная печь.

Продолжают работать и предприятия "Метинвест Покровскуголь".

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Метинвест всячески поддерживает своих сотрудников

Чтобы обезопасить жизнь сотрудников, поддерживающих производство, на предприятиях Метинвеста обустроены бомбоубежища. В укрытиях есть запасы воды, продуктов длительного хранения и медикаментов, а также связь.

Всем сотрудникам, которые были эвакуированы из Мариуполя и Авдеевки на подконтрольную Украине территорию, Метинвест предлагает всестороннюю поддержку. В частности, компания подготовила более 6 тысяч мест временного убежища на своих социальных объектах, обеспечивает людей питанием и выдает продуктовые и гигиенические наборы.

В Запорожье и Каменском продолжают работать Центры реабилитации и реинтеграции, в которые обратились более 1 тысячи вынужденных переселенцев.

Метинвест помогает найти работу сотрудникам мариупольских предприятий. Всем желающим, выехавшим или намеренным уехать из оккупированного города, компания предлагает более 1 800 вакансий на предприятиях Группы в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске. Также Метинвест предоставляет возможность пройти бесплатное обучение наиболее востребованных рабочих профессий с последующим трудоустройством. Для этого компания откроет 2 тысячи мест на своих активах в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске. Сотрудникам, решившим пройти обучение/трудоустроиться, компания предоставит значительную материальную поддержку в виде различных компенсаций, социальных льгот, гуманитарной помощи и гарантированного заработка. В настоящее время на предприятиях Группы трудоустроились около 1 тысячи вынужденных переселенцев.



Метинвест помогает и заботится о своих сотрудниках / Фото пресс-службы Метинвеста

Для сотрудников компании и членов их семей работает сервис "Метинвест – вместе!", предоставляющий возможность бесплатно получить психологическую помощь. За время работы сервиса было проведено более 500 индивидуальных и групповых консультаций.

Также Метинвест запустил корпоративную программу "Дом для своих". Компания предложила сотрудникам предоставить свое жилье коллегам для временного проживания. Все участники программы получают от Метинвеста материальную поддержку – 3 тысячи гривен в течение трех месяцев. С конца апреля свою готовность помочь выразили более 160 сотрудников.

"Спасаем жизнь"

Мирное население Украины страдает не только от обстрелов и бомбардировок, но и из-за отсутствия доступа к пище, воде, товарам первой потребности и медикаментам. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова создали проект "Спасаем жизнь".

С начала войны помощь из Европы уже получили около 126 тысяч украинцев. Это вынужденные переселенцы, жители деоккупированных территорий, уязвимые слои населения, семьи мобилизованных сотрудников Метинвеста и льготных категорий работников, а также ветераны предприятий Группы.

Кроме городов, где расположены распределительные центры, продуктовые наборы поступают и в другие регионы, в частности, сельские территориальные общины. В июне гуманитарный груз с продуктами добрался до Херсонщины – 2 тысячи пакетов получили жители деоккупированных сел Кочубеевской тергромады, которые до сих пор испытывают проблемы со стабильной поставкой товаров.

В дополнение к пищевым продуктам, проект предоставляет людям предметы гигиены и первой потребности. Также в рамках проекта "Спасаем жизнь" в больницы Запорожья и Каменского доставили медицинские препараты и расходные материалы на 238 тысяч евро.



Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, Метинвест и ДТЭК создали проект "Спасаем жизнь" / Фото прессслужбы Метинвеста

Проект поддерживают компании со всего мира

Кроме крупнейших бизнесом System Capital Management, проект поддерживают более 90 компаний-доноров со всего мира.

По медицинской программе от Метинвеста, Фонда Рината Ахметова и Министерства здравоохранения больницы Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровска и Авдеевки получили препараты и инструменты более чем на 65 миллионов гривен

Несмотря на военные действия, предприятия Метинвеста продолжают безвозмездно передавать кислород для лечения больных коронавирусом. За полгода украинские больницы получили 1 072 тонны кислорода от металлургов.

Фонд Вадима Новинского поставил цель доставить минимум 100 машин скорой помощи в регионы, приближенные к боевым действиям. Часть автомобилей уже спасает жизнь украинцев.

Также Метинвест помогает обустраивать места для временного укрытия переселенцев. В частности, в июне компания передала общинам Днепропетровской и Кировоградской областей строительные материалы, бытовую технику и другие вещи на 2,8 миллиона гривен.