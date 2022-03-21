Помощь Украине от Британии: Королевство передало 22 единицы техники для борьбы с пожарами

Великобритания продолжает поддерживать Украину в борьбе со страной-агрессором. Недавно Королевство передало Украине 22 единицы техники, укомплектованной более чем 6 тысячами единиц пожарно-спасательного оборудования.

Такую информацию сообщило посольство Великобритании в Украине.

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Британские пожарные стремятся поддержать своих украинских коллег! Колонна из 22 единиц техники, укомплектованная более 6 тыс. единиц пожарно-спасательного оборудования, приближается к украинской границе в поддержку пожарных в Украине,

– говорится в сообщении британского посольства в Facebook в понедельник.

Обратите внимание, что это самое большое пожертвование пожарно-спасательного оборудования от Соединенного Королевства. А совместные усилия британской пожарной службы, благотворительных и профессиональных пожарных организаций, а также правительства Великобритании позволили воплотить в жизнь благотворительную инициативу.

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