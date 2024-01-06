Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на конференции заявила, что Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине. Подробностей она раскрывать не стала. 24 Канал.

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Это запасной вариант

Перед Рождеством 25 декабря Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро. Это был последний транш программы в 18 млрд евро на 2023 год.

Приоритет – это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае,

– сказала фон дер Ляен.

В свою очередь бельгийский премьер выразил надежду на то, что программу на 50 миллиардов евро помощи удастся согласовать без проблем. В то же время у Брюсселя есть немного времени для того, чтобы согласовать свое решение.

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