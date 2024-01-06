Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції заявила, що Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні. Подробиць вона розкривати не стала, передає 24 Канал.

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Це запасний варіант

Перед Різдвом 25 грудня Єврокомісія перерахувала Україні 1,5 мільярда євро. Це був останній транш програми у 18 мільярдів євро на 2023 рік.

Пріоритет – це досягти згоди всіх 27 країн ЄС, але ми вже працюємо над операційними рішеннями, які можуть бути використані в іншому випадку,

– сказала фон дер Ляєн.

Зі свого боку, бельгійський прем'єр висловив надію на те, що програму на 50 мільярдів євро допомоги вдасться узгодити без проблем. Водночас Брюссель має трохи часу для того, аби погодити своє рішення.

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