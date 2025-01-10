Почему Европа не способна полноценно заменить помощь США

В Евросоюзе заявили, что готовы взять на себя ведущую роль в поддержке Украины, если в США от этого откажутся. Впрочем, ранее представители европейской дипломатии высказывать противоположные мнения и уверяли, что без помощи Соединенных Штатов Европа не сможет.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, заметив, что все зависит от риторики конкретных западных политиков. Например, в ЕС немало людей, которые придерживаются положительных взглядов на ситуацию, но потом за свои слова не отвечают.

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Справится ли Европа без США

Стоит вспомнить инициативу президента Чехии Петра Павла, который собирал миллион снарядов для Вооруженных Сил. Их должны были доставить на фронт в определенный период времени, но конечные сроки постоянно менялись. До сих пор неизвестно, когда они полностью поступят.

Причина в том, что слова и действительность отличаются. Представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заверила Украину в том, что поддержка сохранится даже без участия США. Зато ее предшественник Жозеп Боррель говорил совершенно противоположное.

Кая Каллас происходит из страны Балтии, поэтому может точно знать о том, что происходит у них. Но как, например, эти страны будут поставлять нам ракетные системы к Patriot? Никак, потому что они их не имеют и не производят,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Поэтому, если Соединенные Штаты отменят поставки, то замены для определенных единиц вооружения вообще не существует. К тому же нужно разрешение от Америки, чтобы их предоставляли другим странам.

Заменить США не удастся

Европа может обеспечить Украине политическую поддержку, частично медийную. Другие решения о внешней политике, обороне принимаются коллективно. Поэтому позиция одной Кайи Каллас не будет иметь решающего значения.

К тому же Соединенные Штаты играют важную роль в "Большой семерке". Украине нужно стабильное финансирование, которое одна Европа не сможет дать. А также специфическое вооружение и боеприпасы, которые требуют разрешений от США.

Нидерланды передавали нам самолеты F-16. Почему они делали это так долго? Потому что надо было разрешения от Америки. Ведь речь идет об экспорте в страну, которая не входит в НАТО. Если США лишат нас средств связи, то как Европа предоставит нам доступ к Starlink?

– отметил политолог.

Все эти моменты надо учитывать, ведь США до сих пор остаются ведущим союзником Украины в войне.