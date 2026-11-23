Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Какой помощи Украина просит у партнеров?

По словам Хмары, Украина нуждается в усилении сразу по трем направлениям: противовоздушная оборона, авиационные возможности и беспилотные системы.

В частности, Киев призывает партнеров передать ракеты-перехватчики для ПВО из имеющихся запасов. Взамен Украина предлагает компенсировать их будущими поставками новых ракет по уже заключенным контрактам.

Также Украине нужны еще 40 истребителей. При этом речь идет не только о самих самолетах, но и о полноценном обеспечении их работы – подготовке пилотов, вооружении и техническом обслуживании.

Отдельным приоритетом остается поддержка производства и поставок беспилотников. Украина заинтересована в FPV-дронах, системах среднего и дальнего радиуса действия, дронах-перехватчиках для борьбы с реактивными "Шахедами", а также наземных роботизированных комплексах.

Как Украина противодействует российским атакам?

Во время выступления министр также рассказал об основных вызовах для украинской противовоздушной обороны. Против реактивных беспилотников и крылатых ракет Силы обороны применяют авиацию и системы ПВО. Параллельно Украина наращивает количество более дешевых средств перехвата – дронов-перехватчиков, зенитно-артиллерийских модулей и средств радиоэлектронной борьбы.

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Для противодействия баллистическим ракетам Украина использует асимметричный подход – уничтожает пусковые установки противника. По словам Хмары, за последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 комплексов "Искандер" и С-400.

Еще одним направлением сотрудничества с международными партнерами министр назвал развитие совместных оборонных производств. К 2027 году Украина планирует расширить масштабы таких проектов. На данный момент уже запущено 11 совместных производств. Украина предлагает партнерам объединить ее боевой опыт и технологии с иностранными производственными мощностями и инвестициями.

У Украины есть боевой опыт и технологии, у партнеров – производственные линии и инвестиционные возможности. Объединив это, мы сможем быстрее создавать эффективное оружие в достаточном количестве, чтобы укреплять наши армии– отметил министр обороны.

Особое внимание планируется уделить производству беспилотников, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, и обеспечению их конкурентоспособной стоимости.

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Хмара подчеркнул, что поддержка обороноспособности Украины одновременно является вкладом в безопасность всей Европы.

Напомним, 17 ноября в Брюсселе состоялось 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его итогам 15 стран объявили о новой военной помощи Украине. В частности, союзники объявили о передаче истребителей F-16 и Mirage, ракет-перехватчиков для ПВО, радаров и беспилотников. Также партнеры пообещали миллиардные пакеты поддержки для укрепления украинской обороны.