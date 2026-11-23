Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Яку допомогу Україна просить у партнерів?

За словами Хмари, Україна потребує посилення одразу за трьома напрямами: протиповітряна оборона, авіаційні спроможності та безпілотні системи.

Зокрема, Київ закликає партнерів передати ракети-перехоплювачі для ППО з наявних запасів. Натомість Україна пропонує компенсувати їх майбутніми поставками нових ракет за вже укладеними контрактами.

Також Україні потрібні ще 40 винищувачів. Водночас ідеться не лише про самі літаки, а й про повноцінне забезпечення їхньої роботи – підготовку пілотів, озброєння та технічне обслуговування.

Окремим пріоритетом залишається підтримка виробництва та постачання безпілотників. Україна зацікавлена у FPV-дронах, системах середнього та далекого радіуса дії, дронах-перехоплювачах для боротьби з реактивними "Шахедами", а також наземних роботизованих комплексах.

Як Україна протидіє російським атакам?

Під час виступу міністр також розповів про основні виклики для української протиповітряної оборони. Проти реактивних безпілотників і крилатих ракет Сили оборони застосовують авіацію та системи ППО. Паралельно Україна масштабує дешевші засоби перехоплення – дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та засоби радіоелектронної боротьби.

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Для протидії балістичним ракетам Україна використовує асиметричний підхід – знищує пускові установки противника. За словами Хмари, за останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 комплексів "Іскандер" та С-400.

Ще одним напрямом співпраці з міжнародними партнерами міністр назвав розвиток спільних оборонних виробництв. На 2027 рік Україна планує масштабувати такі проєкти. Наразі вже запущено 11 спільних виробництв. Україна пропонує партнерам об'єднувати її бойовий досвід і технології з іноземними виробничими потужностями та інвестиціями.

Україна має бойовий досвід та технології, партнери — виробничі лінії та інвестиційні спроможності. Об’єднавши це, ми зможемо швидше створювати ефективну зброю у достатній кількості так, аби зміцнювати наші армії– зазначив міністр оборони.

Окрему увагу планують приділяти виробництву безпілотників, які вже довели свою ефективність на полі бою, та забезпеченню їхньої конкурентної вартості.

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Хмара наголосив, що підтримка обороноздатності України водночас є внеском у безпеку всієї Європи.

Нагадаємо, 17 листопада у Брюсселі відбулося 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його підсумками 15 країн оголосили про нову військову допомогу для України. Зокрема, союзники анонсували передачу винищувачів F-16 і Mirage, ракет-перехоплювачів для ППО, радарів та безпілотників. Також партнери пообіцяли мільярдні пакети підтримки для посилення української оборони.