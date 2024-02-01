Он, собственно, охватывает двухпартийное соглашение по пограничным и иммиграционным ограничениям. По словам Шумера, текст соглашения обнародуют в пятницу или в воскресенье. А голосование, подчеркнул он, должно состояться не позднее среды.

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У политиков есть время на ознакомление

Это даст членам Конгресса достаточно времени для ознакомления с законопроектом перед голосованием,

– подчеркнул Шумер во время своего выступления.

Обратим внимание, что республиканцы требовали, чтобы изменения в пограничной политике были привязаны к дополнительному пакету в обмен на дальнейшую помощь Украине.

Собственно, пакет охватывает помощь Израилю, Украине и Тайваню. А также финансирование безопасности границ и дополнительные деньги на реализацию новой политики, которую предусматривает законопроект.

В частности, речь идет о новых полномочиях по поводу обязательного закрытия границы, если в день ее пересекают более 5 тысяч человек. А также о реформе системы предоставления убежища, ускоренной процедуре рассмотрения заявлений и прекращении практики задержания и освобождения мигрантов.

Собственно, переговоры об изменениях в пограничной политике и задержали на месяцы текст законопроекта. Недавно ключевые участники переговорного процесса заявили, что ожидают оценку Сенатского комитета по вопросам ассигнований относительно того, сколько будут стоить изменения в политике.

Интересно, что многие члены Комитета заявили, что стремятся иметь достаточно времени, чтобы изучить и обсудить текст законопроекта. Сенатор Джеймс Лэнкфорд, главный республиканский переговорщик, заявил, что "есть люди, которые просят три дня, а есть люди, которые просят три недели".

Поэтому мы не знаем, сколько дней нам нужно. Но об обычных 72 часах говорилось много,

– сказал он журналистам

В издании отметили, что пока непонятно, позволит ли руководство Сената вносить в пакет поправки, что может существенно отсрочить окончательное голосование. Также непонятно, поставит ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнения на голосование в Палате представителей, если оно пройдет Сенат.