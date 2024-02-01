Это метод давления на Белый дом со стороны отдельных республиканцев-сторонников экс-лидера США Дональда Трампа. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Руслан Осипенко.

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"Угрожает оттягиванием срока, когда она поступит. Потому что создается два инструмента давления на действующую администрацию Белого дома одним решением через обмен интересов", – объяснил политолог-международник.

Затягивание процесса

Руслан Осипенко отметил, что Белый дом заинтересован в том, чтобы профинансировали помощь Украине. Республиканцы заинтересованы в том, чтобы Белый дом уступил по миграционной политике. Мигранты – это электоральная база демократов.

Если разделяют эти вопросы, по каждому отдельно будут торговаться. Это будет затягивание этого процесса. Просто будет шантаж Белого дома со стороны трампистов объединения Make America Great Again во главе с Трампом. Они пытаются нанести поражение Белому дому, рассматривая любой вопрос через политическую призму этой президентской гонки,

– предположил он.

Что будет, если США не будут помогать Украине