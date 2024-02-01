Це метод тиску на Білий дім з боку окремих республіканців-прибічників екслідера США Дональда Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Руслан Осипенко.
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"Загрожує відтягуванням терміну, коли вона надійде. Тому що створюється два інструменти тиску на чинну адміністрацію Білого дому одним рішенням через обмін інтересів", – пояснив політолог-міжнародник.
Затягування процесу
Руслан Осипенко зазначив, що Білий дім зацікавлений у тому, щоб профінансували допомогу Україні. Республіканці зацікавлені у тому, щоб Білий дім поступився щодо міграційної політики. Мігранти – це електоральна база демократів.
Якщо розділяють ці питання, по кожному окремо будуть торгуватися. Це буде затягування цього процесу. Просто буде шантаж Білого дому з боку трампістів об'єднання Make America Great Again на чолі з Трампом. Вони намагаються завдати поразки Білому дому, розглядаючи будь-яке питання через політичну призму цих президентських перегонів,
– припустив він.
Що буде, якщо США не допомагатимуть Україні
- У США досі не проголосували за пакет допомоги Україні. Республіканці та демократи не можуть досягти згоди щодо безпеки їхніх кордонів.
- Президент України Володимир Зеленський озвучив проблеми, які виникнуть, якщо США припинять підтримку України. Він впевнений, що цього не станеться. Однак якщо розглядати такий сценарій, то насамперед це призведе до дефіциту зброї та фінансів в Україні.
- За словами українського лідера, також у такому випадку втратиться союз між США і Європою. Крім того, Європа сама зрозуміє, що це сигнал. Якщо Україна не витримає і Владімір Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії. Це буде сигнал, що і НАТО не буде таким міцним.
- Санкційна політика теж може посипатись. Адже США, коли підтримують Україну, то впливають й на санкційну політику країн ЄС щодо Росії. Володимир Зеленський підсумував, що загалом це називається перерозподіл світу.