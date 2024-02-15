Столтенберг подчеркнул, что отсутствие поддержки со стороны США уже имеет свои последствия на поле боя. Об этом генеральный секретарь НАТО сообщил в ходе пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Столтенберг обратился к Конгрессу США относительно помощи Украине

Глава Альянса отметил, что имел рабочий визит в Вашингтон и увидел широкую поддержку Украины с обеих сторон Конгресса США. Поэтому, Столтенберг уверен, что Украина в конце концов получит пакет необходимой помощи.

Столтенберг также подчеркнул, что если Путин победит в Украине, это будет настоящим вызовом для НАТО.

Это будет посланием авторитарным лидерам, не только Путину, но и президенту Си, что когда они используют военную силу, они получают то, что хотят. То, что происходит в Украине сегодня, может произойти в Тайване завтра,

– сказал генсек Альянса.

Поэтому он подчеркнул, что принятие Конгрессом США помощи для Украины является важной для НАТО и имеет значение для безопасности США. Генсек Альянса добавил, что отсутствие помощи со стороны США уже имеет определенные последствия.

МИД Великобритании и Польши тоже призвали Конгресс принять помощь