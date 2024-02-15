Столтенберг наголосив, що відсутність підтримки з боку США вже має свої наслідки на полі бою. Про це генеральний секретар НАТО повідомив в ході пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Столтенберг звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні

Очільник Альянсу зазначив, що мав робочий візит до Вашингтону і побачив широку підтримку України з обох боків Конгресу США. Тому, Столтенберг впевнений, що Україна зрештою отримає пакет необхідної допомоги.

Столтенберг також підкреслив, що якщо Путін переможе в Україні, це буде справжнім викликом для НАТО.

Це буде посланням авторитарним лідерам, не лише Путіну, але й президенту Сі, що коли вони використовують військову силу, вони отримують те, що хочуть. Те, що відбувається в Україні сьогодні, може статися в Тайвані завтра,

– сказав генсек Альянсу.

Тому він наголосив, що ухвалення Конгресом США допомоги для України є важливою для НАТО і має значення для безпеки США. Генсек Альянсу додав, що відсутність допомоги з боку США вже має певні наслідки.

МЗС Британії й Польщі теж закликали Конгрес ухвалити допомогу