Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян. Ранее он назвал несколько версий, почему демократы призывают Байдена к переговорам.

Важно Есть информация, что США и Иран договорились продолжить переговоры, – историк об отношениях этих стран

Запад не перестанет поддерживать Украину

Чибухчян отметил, что Запад понимает, какими будут последствия, если он прекратит помогать Украине. Следует понимать, что заявления, письма и т.п. могут быть связаны с предвыборной ситуацией. Политики понимают и последствия своих высказываний и того, если они придут к власти и изменят позицию страны, то этим усложнят жизнь в первую очередь себе.

Украина борется за них. Если они перестанут помогать Украине, все крупные страны Запада, после принятия такого решения, должны будут готовиться к войне. Потому что это будет, рано или поздно,

– заметил политический аналитик.

Он добавил, что вместе с этим у них появятся проблемы в Азии. Там Си Цзиньпин хочет вернуть Тайвань, а США не смогут бросить союзника один на один с врагом. У КНДР уже есть претензии к Южной Корее, где уже произошла перестрелка.

"Они все эти последствия понимают. Если они хотят готовиться к войне и тратить гораздо больше, то, как говорится, "в добрый путь". Вместо них другие бороться не будут", – подчеркнул историк.

Это популизм

По его словам, эти высказывания политики используют из-за проблем, связанных, в частности, и с войной в Украине. Это подорожание нефтепродуктов, инфляция и т.д. Они пытаются перейти на популярную сторону.

Людям не нравится подорожание, но всем не объяснишь, почему США должны помогать Украине. Потому это популизм. Я думаю, что после выборов они начнут оправдывать, почему так не делают, а продолжают помогать Украине,

– подчеркнул Чибухчян.

Чибухчян о том, если Запад не будет помогать Украине, то будет вынужден готовиться к войне: смотрите видео

Мир будет помогать Украине, пока она борется

Политический аналитик продолжил, если мир не сошел с ума и до сих пор может предвидеть ситуацию на 10 – 20 лет вперед, то будет помогать Украине. Пока она эффективно сражается с агрессором на своих территориях, мир будет ее поддерживать. Если же нет, то должны тратить миллиарды, даже триллионы, на свой ВПК и готовиться к большим войнам и хаосу.

"Очень важно то, что в России также началась паника, после того, как мобилизация не прибавила успехов. Столько людей собрали, бросили на фронт, а результата нет. Если ВСУ и дальше покажут, что мобилизация не привела и не приведет к успехам, то поддержка еще больше усилится", – подытожил историк.

Военная помощь Украине: последние новости