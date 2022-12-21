Вместе с вами мы побеспокоились, чтобы 5 тысячам защитников, которые защищают наше спокойствие на Востоке и Юге, стало хоть немного теплее. 24 канал благодарен всем, кто присоединился.
Обратите внимание "Благодарю вас, ВСУ победят!": девочка передала воинам трогательное письмо и деньги – ее разыскали
На сегодняшний день мы обеспечили 5 тысяч наших защитников тактическими носками, которые сертифицированы по самым высоким стандартам, которые вы приобрели и мы, как и обещали, передали их на фронт,
– говорится в сообщении.
Воины ВСУ уже получили носки / Фото 24 канала
Но не останавливаемся! Дальше – больше. Проект "Подари носки воину ВСУ" продолжается.
Как присоединиться к акции
Вместе мы – самые сильные. Вместе мы можем все. Присоединяйтесь к проекту "Подари носки воину ВСУ" по ссылке.
Как подарить воину носки
- Выберите на сайте носки;
- оплатите их онлайн;
- благодаря нашим доверенным волонтерам носки попадут на фронт;
- на почту придет письмо, кому стало немного теплее благодаря вашей помощи.