Разом з вами ми потурбувалися, аби 5 тисячам захисників, які обороняють наш спокій на Сході та Півдні, стало хоч трішки тепліше. 24 канал вдячний усім, хто долучився.
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На сьогодні ми забезпечили 5 тисяч наших захисників тактичними шкарпетками, які сертифіковані за найвищими стандартами, які ви придбали та ми, як і обіцяли, передали їх на фронт,
– мовиться у повідомленні.
Воїни ЗСУ вже отримали шкарпетки / Фото 24 каналу
Але не зупиняймося! Далі – більше. Проєкт "Подаруй шкарпетки воїну ЗСУ" триває.
Як долучитися до акції
Разом ми – найсильніші. Разом ми можемо все. Приєднуйтеся до проєкту "Подаруй шкарпетки воїну ЗСУ" за посиланням.
Як подарувати воїну шкарпетки
- Оберіть на сайті за шкарпетки;
- оплатіть їх онлайн;
- завдяки нашим довіреним волонтерам шкарпетки потраплять на фронт;
- на пошту надійде лист, кому стало трішки тепліше завдяки вашій допомозі.