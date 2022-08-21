Более того, дети даже устанавливают рекорды. Об этом сообщила представитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.

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Рекорд самой молодой волонтерки

Самой молодой волонтером в Украине Национальный Реестр Рекордов признал 5-летнюю Марию Макееву из Кривого Рога. Ребенок благодаря своему выступлению собрал для нужд ВСУ 35 492 гривны.

Девочка под музыкальное сопровождение своего старшего брата Александра исполняла украинские песни в центре Львова. Они с матерью временно переехали сюда во время войны. Брат также рекордсмен Украины в другой номинации,

– рассказала Лана Ветрова.

Маленькая рекордсменка выступала 9 часов 54 минуты. Первоначально целью детей было собрать деньги на бронежилет. Родители выяснили, что тогда на передовой очень требовались тепловизионные прицелы. Волонтеры доложили еще деньги к детским и купили тепловизор INFIRAY СL35 M и передали его нашим бойцам на передовую.

На этом дети останавливаться не собираются. Они планируют еще выступить и собрать средства на нужды ВСУ.

Трогательные истории помощи детей для ВСУ

Дети разными способами пытаются собирать средства на нужды армии. К примеру, на Одесской трассе в Глевахе дети проявили творческую инициативу – продают магнитики, браслетики и флажки. Все вырученные средства от продажи дети передают Вооруженным Силам Украины.

Средства для нашей армии волонтеру Сергею Притуле передал 8-летний Сережка из Чернигова. Рассказал, что заработал их на Валу в Чернигове, когда просто пел украинские песни. Маленькому певцу удалось собрать 64 тысячи гривен для ВСУ.

А еще маленькая украинка Скворцова София организовывала благотворительный футбольный матч, чтобы собрать деньги на нужды Вооруженных Сил Украины. Встречались ФК Funwake из Броваров и ФК Trap Киев.

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