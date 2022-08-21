Ба більше, дітки навіть встановлюють рекорди. Про це повідомила представниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

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Рекорд наймолодшої волонтерки

Наймолодшою волонтеркою в Україні Національний Реєстр Рекордів визнав 5-річну Марію Макеєву з Кривого Рогу. Дитина завдяки своєму виступу зібрала для потреб ЗСУ 35492 гривні.

Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра виконувала українські пісні у центрі Львова. Вони з мамою тимчасово переїхали сюди під час війни. Брат також є рекордсменом України в іншій номінації,

– розповіла Лана Вєтрова.

Маленька рекордсменка виступала аж 9 годин 54 хвилини. Спочатку метою дітей було назбирати гроші на бронежилет. Батьки вияснили, що тоді на передовій дуже були потрібні тепловізійні приціли. Волонтери доклали ще гроші до дитячих і купили тепловізор INFIRAY СL35 M й передали його нашим бійцям на передову.

На цьому дітки зупинятися не збираються. Вони планують ще виступити і зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Щемливі історії допомоги дітей для ЗСУ

Діти різними способами намагаються збирати кошти на потреби армії. Наприклад, на Одеській трасі у Глевасі діти проявили творчу ініціативу – продають магнітики, браслетики і прапорці. Усі вторговані кошти від продажу діти передають Збройним Силам України.

Кошти для нашої армії волонтеру Сергію Притулі передав 8-річний Сергійко з Чернігова. Розповів, що заробив їх на Валу в Чернігові, коли просто співав українських пісень. Маленькому співаку вдалось назбирати аж 64 тисячі гривень для ЗСУ.

А ще маленька українка Скворцова Софія організовувала благодійний футбольний матч, щоб зібрати гроші на потреби Збройних Сил України. Зустрічалися ФК Funwake з Броварів та ФК Trap Київ.

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