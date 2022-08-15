Діти символічно перевіряли документи. Це трапилось в місті Ірпінь, що на Київщині.

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Мера Ірпеня на "блокпості" зупинили діти

Ірпінські діти щодня на передовій свого волонтерського фронту. Вони влаштовують імпровізовані "блокпости" та збирають кошти на ЗСУ,

– написав Маркушин.

Також мер Ірпеня пояснив, що він переповнений гордістю за дітей. Адже вони, пройшовши евакуацію Ірпінським мостом, щоденно допомагають нашим хлопцям на передовій.

Олександр Маркушин показав, як його на блокпості зупинили діти: дивіться відео

Імпровізовані "блокпости" дітей в Україні

В Україні діти в різних областях почали влаштовувати так звані "блокпости". Подекуди вони збирають гроші, подекуди просто перевіряють документи.

Наприклад, на початку серпня символічний блокпост влаштували підлітки на Харківщині. Вони "перевіряли" автомобілі та закликали водіїв сказати "паляниця" чи "Укрзалізниця".

Ще у червні журналіст показав відео, на якому діти, які грались у "блокпост" почали співати гімн України. Це трапилось під час повітряної тривоги.

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