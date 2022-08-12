На Одеській трасі діти збирають гроші на ЗСУ

До волонтерства долучаються й найменші українці. Діти у різний спосіб намагаються збирати кошти на потреби ЗСУ. Один із таких випадків було помічено на Одеській трасі, повідомляє 24 канал.

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Біля Сільпо на Одеській трасі у Глевасі діти проявили творчу ініціативу – продають магнітики, браслетики і прапорці.

Усі вторговані кошти від продажу діти передають Збройним Силам України. Найменші українці показують, що ми незламні, й у такий спосіб наближають нашу перемогу!

Діти продають браслетики, магнітики та прапорці: відео

Зеленські з зірками нагородили дітей-героїв війни

У Міжнародний день молоді, 12 серпня, подружжя Зеленських влаштувало церемонію нагородження дітей, які відзначилися героїчними вчинками під час війни. Зокрема, це стосувалося й діток, які допомагають ЗСУ.

Церемонія нагородження відбулася у Білій залі Маріїнського палацу в Києві. Її гостями стали вісім учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни", яку ініціювала ДСНС України.

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