Рыцари королевской пехоты бьют врага повсюду. Легендарная 24 ОМБр имени короля Даниила на грани человеческих возможностей защищала Попасную.

Обратите внимание Миллион на тепловизоры: пластуны организовали благотворительный аукцион с уникальными призами

Позже воины освобождали Херсонскую область от российских оккупантов. По состоянию на январь герои мужественно и самоотверженно обороняют Украину в Донецкой области.

Как "Вернись живым" помог воинам

В общей сложности "Вернись живым" помог воинам более чем на 9,5 миллиона гривен.

Более чем на 8 миллионов гривен закупили оптику.

Почти на 1,5 миллиона – средства питания, наблюдения и оборудования для командных пунктов.

Эта огромная сумма, которую собрали вы, наши благотворители, позволила передать украинским воинам 60 единиц тепловизоров, теплоприцелов и моно-очков, а также 260 средств питания к ним. Кроме того, аэроразведчики бригады получили камеру в свой DJI Matrice 300,

– говорится в сообщении.

Также для воинов закупили:

6 мощных дизельных генераторов;

10 инвентарных генераторов, 10 ИБП и 10 емких аккумуляторных батарей для резервного питания в полевых условиях;

10 больших экранов для оборудования командных пунктов, разведочных пунктов и артиллерии;

10 камер видеонаблюдения для контроля над обстановкой на фронте;

5 Starlink;

2 комплекта дронов Mavic 3;

8 ноутбуков; 8 маршрутизаторов;

41 карту памяти для дронов и планшетов артиллеристов, 35 итогов под планшеты;

10 кабелей программирования в рации и 10 специализированных антенн.

Как Фонд 24 Канала помогает рыцарям 24 бригады имени короля Даниила

Фонд 24 также помогает воинам 24 бригады имени короля Даниила. В частности, в январе команда 24 Канала объявила сбор на 10 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. В них нуждаются воины, героически обороняющие Бахмут.

По состоянию на 8 января сбор – закрыт. Нам удалось собрать на 35% больше, чем было нужно. Это значит, что мы сможем еще больше помочь воинам. Люди, вы – невероятные.

Фонд 24 планирует новый сбор

Воины ВСУ каждый день и каждый час оберегают Украину от российских оккупантов. Героям нужна наша помощь. Фонд 24 канала уже вскоре приступит к сбору на тепловизоры Pulsar Helion 2 XP50 Pro для рыцарей 24 бригады имени короля Даниила. Тепловая оптика и дроны – "глаза" наших воинов.

Важно! Россия собирается мобилизовать еще полмиллиона оккупантов. Этих захватчиков страна-террористка планирует бросить в наступление уже весной – летом 2023 года. Украинские воины остановят врага и освободят от захватчиков все населенные пункты. Однако героям нужна помощь каждого украинца и каждой украинки. Вместе мы – сила. Вместе мы можем все.