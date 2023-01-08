Лицарі королівської піхоти б'ють ворога всюди. Легендарна 24 ОМБр імені короля Данила на межі людських можливостей обороняла Попасну.

Зверніть увагу Мільйон на тепловізори: пластуни організували благодійний аукціон з унікальними призами

Пізніше воїни звільняли Херсонську область від російських окупантів. Станом на січень герої мужньо та самовіддано обороняють Україну на Донеччині.

Як "Повернись живим" допоміг воїнам

Загалом "Повернись живим" допоміг воїнам на понад 9,5 мільйона гривень.

На понад 8 мільйонів гривень закупили оптику.

На майже 1,5 мільйона – засоби живлення, спостереження та обладнання для командних пунктів.

Ця величезна сума, яку зібрали ви, наші благодійники, дала змогу передати українським воїнам 60 одиниць тепловізорів, теплоприцілів і тепловізійних монокулярів, а також 260 засобів живлення до них. Крім того, аеророзвідники бригади отримали камеру до свого DJI Matrice 300,

– мовиться у повідомленні.

Також для воїнів закупили:

6 потужних дизельних генераторів;

10 інвентарних генераторів, 10 ДБЖ та 10 містких акумуляторних батарей для резервного живлення в польових умовах;

10 великих екранів для обладнання командних пунктів, пунктів розвідки та артилерії;

10 камер відеоспостереження для контролю за обстановкою на фронті;

5 Starlink;

2 комплекти дронів Mavic 3;

8 ноутбуків, 8 маршрутизаторів;

41 карту пам'яті для дронів та планшетів артилеристів, 35 підсумків під планшети;

10 кабелів програмування до рацій та 10 спеціалізованих антен.

Як Фонд 24 Каналу допомагає лицарям 24 бригади імені короля Данила

Фонд 24 також допомагає воїнам 24 бригади імені короля Данила. Зокрема, у січні команда 24 Каналу оголосила збір на 10 дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Їх потребують воїни, які героїчно обороняють Бахмут.

Станом на 8 січня збір – закритий. Нам вдалося зібрати на 35% більше, аніж було потрібно. Це означає, що ми зможемо ще більше допомогти воїнам. Люди, ви – неймовірні.

Фонд 24 планує новий збір

Воїни ЗСУ щодня та щогодини оберігають Україну від російських окупантів. Героям потрібна наша допомога. Фонд 24 Каналу вже невдовзі розпочне збір на тепловізори Pulsar Helion 2 XP50 Pro для лицарів 24 бригади імені короля Данила. Теплова оптика та дрони – "очі" наших воїнів.

Важливо! Росія збирається мобілізувати ще пів мільйона окупантів. Цих загарбників країна-терористка планує кинути у наступ вже навесні – влітку 2023 року. Українські воїни зупинять ворога та звільнять від загарбників усі населені пункти. Однак героям потрібна допомога кожного українця та кожної українки. Разом ми – сила. Разом ми можемо все.