Помощь для оккупированного Донбасса: Красный Крест направил большую партию гуманитарной помощи
Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" последовало восемь грузовиков со строительными материалами.
Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Донбасса очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
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Миссия Международного комитета Красного Креста направила в оккупированный Донбасс восемь грузовиков со строительными материалами общим весом 160 тонн.
К слову, в ООН основали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающих от вооруженного конфликта. Многие страны уже пожертвовали немалую сумму.
Представители делегаций Швеции и Литвы в своих выступлениях сообщили, что их правительства уже внесли средства в фонд. Правительство Швеции пожертвовал 1 миллион долларов.
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