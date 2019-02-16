Допомога для окупованого Донбасу: Червоний Хрест направив велику партію гумдопомоги

Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало вісім вантажівок з будівельними матеріалами.

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окуповані території Донбасі чергову партію гуманітарної допомоги, повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила на окупований Донбас вісім вантажівок з будівельними матеріалами загальною вагою 160 тонн.

До слова, в ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер закликала донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту. Багато країн уже пожертвували чималу суму.

Представники делегацій Швеції та Литви у своїх виступах повідомили, що їхні уряди вже внесли кошти до фонду. Уряд Швеції пожертвував 1 мільйон доларів.