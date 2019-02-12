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      В ООН заснували фонд гуманітарної допомоги Україні: сума щорічної допомоги вражає

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      В ООН заснували фонд гуманітарної допомоги Україні: країни ЄС уже пожертвували чималу суму
      В ООН заснували фонд гуманітарної допомоги Україні: країни ЄС уже пожертвували чималу суму / Фото з TwitterУрсули Мюллер

      В ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер закликала донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту. Багато країн уже пожертвували чималу суму.

      Мюллер заявила, що засідання ООН щодо Плану гуманітарної допомоги в Україні на 2019 рік дозволяє привернути увагу до страждань українців унаслідок військового конфлікту, пише "Укрінформ".

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      Новостворений Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні дозволяє донорам, а саме – урядам, міжнародним та неурядовим організаціям, направляти свої внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Таким чином, кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів у зонах конфлікту більш вчасно, скоординовано та цілеспрямовано.

      Поки політичні дискусії продовжуються, ми не мусимо забувати людське обличчя цієї кризи і її вплив на цивільне населення, звичайних людей, які відчувають її наслідки щодня,
      – зазначила Мюллер.

      Представники делегацій Швеції та Литви у своїх виступах повідомили, що їхні уряди вже внесли кошти до фонду. Уряд Швеції пожертвував 1 мільйон доларів.

      Мюллер додала, що загальні потреби для гуманітарної допомоги жителям сходу України, які страждають від збройного конфлікту по обидві сторони лінії розмежування, на 2019 рік становлять 162 мільйона доларів.

       

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      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Гроші ООН Литва Швеція
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 12 лютого
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