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      В ООН основали фонд гуманитарной помощи Украине: сумма ежегодной помощи поражает

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      В ООН учредили фонд гуманитарной помощи Украине: страны ЕС уже пожертвовали немалую сумму
      В ООН учредили фонд гуманитарной помощи Украине: страны ЕС уже пожертвовали немалую сумму / Фото из Twitter Урсулы Мюллер

      В ООН основали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвала доноров приобщиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта. Многие страны уже пожертвовали немалую сумму.

      Мюллер заявила, что заседание ООН по Плану гуманитарной помощи в Украине на 2019 год позволяет привлечь внимание к страданиям украинцев вследствие военного конфликта, пишет "Укринформ".

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      Вновь созданный Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине позволяет донорам, а именно – правительствам, международным и неправительственным организациям, направлять свои взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом, средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта вовремя, скоординировано и целенаправленно.

      Пока политические дискуссии продолжаются, мы не должны забывать человеческое лицо этого кризиса и его влияние на гражданское население, обычных людей, испытывающих его последствия ежедневно,
      – отметила Мюллер.

      Представители делегаций Швеции и Литвы в своих выступлениях сообщили, что их правительства уже внесли средства в фонд. Правительство Швеции пожертвовало 1 миллион долларов.

      Мюллер добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения, на 2019 год составляют 162 миллиона долларов.

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      Теги: Новости политики Деньги Война на Донбассе ООН Литва Швеция
      Источник: 24 Канал
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