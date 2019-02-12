В ООН основали фонд гуманитарной помощи Украине: сумма ежегодной помощи поражает

В ООН основали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвала доноров приобщиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта. Многие страны уже пожертвовали немалую сумму.

Мюллер заявила, что заседание ООН по Плану гуманитарной помощи в Украине на 2019 год позволяет привлечь внимание к страданиям украинцев вследствие военного конфликта, пишет "Укринформ".

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Вновь созданный Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине позволяет донорам, а именно – правительствам, международным и неправительственным организациям, направлять свои взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом, средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта вовремя, скоординировано и целенаправленно.

Пока политические дискуссии продолжаются, мы не должны забывать человеческое лицо этого кризиса и его влияние на гражданское население, обычных людей, испытывающих его последствия ежедневно,

– отметила Мюллер.

Представители делегаций Швеции и Литвы в своих выступлениях сообщили, что их правительства уже внесли средства в фонд. Правительство Швеции пожертвовало 1 миллион долларов.

Мюллер добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения, на 2019 год составляют 162 миллиона долларов.