Помощь малообеспеченным семьям в 2020 году: что, когда и для кого изменится

В Украине пересмотрят размеры социальной помощи, а также расширят категории лиц, которым будет оказана эта помощь. Изменения могут ввести уже в июле 2020 года.

Согласно тексту законопроекта № 2494, который приняла за основу Верховная Рада, на социальную помощь смогут претендовать дети, находящиеся под опекой или попечительством, и одинокие лица, достигшие 80 лет. Самые масштабные изменения будут ожидать малообеспеченные семьи.

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Как пояснил 24 каналу адвокат Inpraxi Law Роман Кобец, ключевое изменение – изменение порядка определения среднемесячного дохода семьи, который должен дополнительно утвердить Кабинет Министров в течение шести месяцев.

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На сегодня нового порядка нет, поэтому нельзя говорить об увеличении или уменьшении реального размера помощи и упрощении или наоборот осложнении получения такой помощи. Также Кабинетом Министров будут определены возможные доплаты, а также порядок проверки имущественного положения,

– сказал юрист.

Как сейчас насчитывается помощь

Сейчас помощь малообеспеченным семьям начисляется по формуле "прожиточный минимум для семьи минус среднемесячный совокупный доход семьи". Дополнительно предусмотрено увеличение выплат на детей.

Максимальный размер пособия на семью не может превышать прожиточный минимум для семьи.

При этом среднемесячный совокупный доход семьи исчисляется по методике, утвержденной Минсоцполитики.

Государственная социальная помощь не назначается, если:

трудоспособные члены малообеспеченной семьи не работают, не служат, не учатся, кроме определенных уважительных причин (уход за детьми и лицами, достигшими 80-летнего возраста и т.д.)

выяснено, что малообеспеченная семья имеет дополнительные источники для существования, а также кто-нибудь из ее состава в течение 12 месяцев перед обращением за предоставлением государственной социальной помощи осуществил покупку или оплатил услуги на сумму, которая на время обращения превышает 10-кратную величину прожиточного минимума для семьи;

в собственности или владении малообеспеченной семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или больше одного автомобиля, транспортного средства (механизма).

В исключительных случаях помощь может быть все равно предназначена.



Прожиточный минимум и минимальная зарплата в госбюджете на 2020 год / инфографика 24 канала

Что хотят изменить в начислениях

Появится категория – неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченной семьи.

Это могут быть безработные выпускники вузов, домохозяйки, люди предпенсионного возраста, которым часто бывает трудно найти работу и другие лица, которые по рекомендации центра занятости хотели бы заняться предпринимательством. Главное условие – они должны состоять на учете в центре занятости.

Вопрос предоставления выплат неработающим трудоспособным лицам будет решаться представителями госадминистраций. Они должны посетить семью и составить Акт обследования материально-бытовых условий: осмотреть условия, в которых проживает семья. Порядок проведения проверки имущественного положения должно согласовать правительство.

Формула расчета останется та же.

Дополнительные увеличения на детей законом не предусмотрены. По словам юриста, они, скорее всего будут определяться в порядке Кабмином.

Максимальный размер пособия на семью так же не сможет превышать прожиточный минимум для семьи. При этом среднемесячный совокупный доход семьи исчисляется в порядке, определенном Кабинетом Министров. Во время оказания помощи проводится проверка имущественного положения семьи.

Все условия о порядке назначения и выплаты помощи, перечень документов, необходимых для назначения помощи, будет устанавливаться дополнительно Кабинетом Министров Украины. Сейчас соответствующих постановлений нет, они должны быть приняты в течение 6 месяцев с момента вступления в силу закона,

– сказал Кобец.

Изменения в случае принятия закона вступят в силу с 1 июля 2020 года. За это время Кабинет Министров должен будет принять все необходимые документы.

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