Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2020 році: що, коли і для кого зміниться

В Україні переглянуть розміри соціальної допомоги, а також розширять категорії осіб, яким буде надана ця допомога. Зміни можуть запровалити вже у липні 2020 року.

Відповідно до тексту законопроекту № 2494, який прийняла за основу Верховна Рада, на соціальну допомогу зможуть претендувати діти, які знаходяться під опікою або піклуванням, та одинокі особи, які досягли 80 років. Наймасштабніші зміни очікуватимуть на малозабезпечені сім'ї.

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Як пояснив 24 каналу адвокат Inpraxi Law Роман Кобець, ключова зміна – зміна порядку визначення середньомісячного доходу сім’ї, який має додатково затвердити Кабінет Міністрів протягом шести місяців.

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На сьогодні нового порядку немає, тому не можна говорити про збільшення чи зменшення реального розміру допомоги та спрощення чи навпаки ускладнення отримання такої допомоги. Також Кабінетом Міністрів будуть визначені можливі доплати, а також порядок перевірки майнового стану,

– сказав юрист.

Як зараз нараховується допомога

Зараз допомога малозабезпеченим сім’ям нараховується за формулою "прожитковий мінімум для сім’ї мінус середньомісячний сукупний дохід сім’ї". Додатково передбачено збільшення виплат на дітей.

Максимальний розмір допомоги на сім’ю не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї.

При цьому середньомісячний сукупний доход сім’ї обчислюється за методикою, затвердженою Мінсоцполітики.

Державна соціальна допомога не призначається, якщо:

працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться, крім визначених поважних причин (догляд за дітьми та особами, що досягли 80-річного віку і т.д.)

з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

У виключних випадках допомога може бути все рівно призначена.

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у держбюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

Що хочуть змінити у нарахуваннях

З’явиться категорія – непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпеченої сім'ї.

Це можуть бути безробітні випускники вузів, домогосподарки, люди передпенсійного віку, яким часто буває важко знайти роботу та інші особи, які за рекомендацією центру зайнятості хотіли б зайнятися підприємництвом. Головна умова - вони повинні перебувати на обліку в центрі зайнятості.

Питання надання виплат непрацюючим працездатним особам буде вирішуватися представниками держадміністрацій. Вони повинні відвідати родину і скласти Акт обстеження матеріально-побутових умов: оглянути умови, в яких проживає сім'я. Порядок проведення перевірки майнового стану має погодити уряд.

Формула розрахунку лишиться та сама.

Додаткові збільшення на дітей законом не передбачені. За словами юриста, вони, скоріш за все будуть визначатися в порядку Кабміном.

Максимальний розмір допомоги на сім’ю так само не зможе перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї. При цьому середньомісячний сукупний доход сім’ї обчислюється за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів. Під час надання допомоги проводиться перевірка майнового стану сім’ї.

Всі умови щодо порядку призначення та виплати допомоги, перелік документів, необхідних для призначення допомоги, встановлюватиметься додатково Кабінетом Міністрів України. Наразі відповідних постанов немає, вони мають бути прийняті протягом 6 місяців з набрання чинності законом,

– сказав Кобець.

Зміни у разі прийняття закону набудуть чинності з 1 липня 2020 року. За цей час Кабінет Міністрів повинен буде прийняти всі необхідні документи.

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