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      Помощь военным: как волонтер самостоятельно изготавливает защитные маски

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      Андрей и Ангелина Шостак / Скриншот из видео

      Ангелина Шостак сшила первые защитные маски для эксперимента. Свою работу она выставила в Фейсбуке, где поинтересовалась, понравится ли такая модель военным. Тогда и пошли заказы.

      Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала волонтер Ангелина Шостак.

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      Она сообщила, что на данный момент сшила 95 штук. Все, кто приобретет у нее обычную маску для гражданской жизни – сделает свой вклад для того, чтобы она могла сшить маски военным.


      Маски, которые изготовляет волонтер / Фото из Фейсбука

      Рассказала и о Пасхе в Краматорске. Все ее родные и знакомые остались дома. Общается с друзьями онлайн, все поздравления – по телефону.

      Смотрите видео: Ангелина Шостак о масках для военных 

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Пасха Война на Донбассе
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