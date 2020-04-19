Помощь военным: как волонтер самостоятельно изготавливает защитные маски
Ангелина Шостак сшила первые защитные маски для эксперимента. Свою работу она выставила в Фейсбуке, где поинтересовалась, понравится ли такая модель военным. Тогда и пошли заказы.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала волонтер Ангелина Шостак.
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Она сообщила, что на данный момент сшила 95 штук. Все, кто приобретет у нее обычную маску для гражданской жизни – сделает свой вклад для того, чтобы она могла сшить маски военным.
Маски, которые изготовляет волонтер / Фото из Фейсбука
Рассказала и о Пасхе в Краматорске. Все ее родные и знакомые остались дома. Общается с друзьями онлайн, все поздравления – по телефону.
Смотрите видео: Ангелина Шостак о масках для военных
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