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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Допомога військовим: як волонтерка самотужки виготовляє захисні маски

      - Читать новость на русском
      Андрій та Ангеліна Шостак / Скриншот з відео

      Ангеліна Шостак сшила перші захисні маски задля експерименту. Свою роботу вона виставила у Фейсбуці, де поцікавилася, чи сподобається така модель військовим. Тоді й пішли замовлення.

      Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповілаволонтерка Ангеліна Шостак.

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      Вона повідомила, що наразі пошила 95 штук. Всі хто придбає у неї звичайну маску для цивільного життя – зробить свій вклад для того, щоб вона могла пошити маски військовим.


      Маски, які виготовляє волонтерка / Фото з Фейсбук

      Розповіла й про Великдень в Краматорську. Всі її рідні та знайомі залишилися вдома. Спілкується з друзями онлайн, всі привітання – телефоном.

      Дивіться відео: Ангеліна Шостак про маски для військових

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Великдень Війна на Донбасі Новини України
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