Допомога військовим: як волонтерка самотужки виготовляє захисні маски

Ангеліна Шостак сшила перші захисні маски задля експерименту. Свою роботу вона виставила у Фейсбуці, де поцікавилася, чи сподобається така модель військовим. Тоді й пішли замовлення.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповілаволонтерка Ангеліна Шостак.

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Вона повідомила, що наразі пошила 95 штук. Всі хто придбає у неї звичайну маску для цивільного життя – зробить свій вклад для того, щоб вона могла пошити маски військовим.



Маски, які виготовляє волонтерка / Фото з Фейсбук

Розповіла й про Великдень в Краматорську. Всі її рідні та знайомі залишилися вдома. Спілкується з друзями онлайн, всі привітання – телефоном.

Дивіться відео: Ангеліна Шостак про маски для військових