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      Помощницу нардепа попытались похитить неизвестные

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      За похищение помощницы нардепа злоумышленники планировали требовать пол миллиона долларов / magnolia.org.ua (ілюстративне фото)

      Полицейские предотвратили похищение помощницы народного депутата Украины. Женщину планировали похитить ради выкупа в 500 тысяч долларов.

      В полиции сообщили, что 4 декабря задержали злоумышленников. Участникам преступной группировки от 31-го до 47-ми лет.

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      Злоумышленники тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы помощницы депутата, ее график и даже подготовили место для дальнейшего удержания женщины после похищения.

      Полицейские узнали о подготовке к преступлению в ноябре. Тогда же зарегистрировали это дело как незаконное лишение свободы или похищение человека и покушение на вымогательство.

      Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении задержанным подозрения в преступлении. Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет заключения. В рамках дела продолжаются следственные действия.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Криминал Криминальные новости Расследования Похищение Полиция
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