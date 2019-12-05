Помощницу нардепа попытались похитить неизвестные

Полицейские предотвратили похищение помощницы народного депутата Украины. Женщину планировали похитить ради выкупа в 500 тысяч долларов.

В полиции сообщили, что 4 декабря задержали злоумышленников. Участникам преступной группировки от 31-го до 47-ми лет.

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Злоумышленники тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы помощницы депутата, ее график и даже подготовили место для дальнейшего удержания женщины после похищения.

Полицейские узнали о подготовке к преступлению в ноябре. Тогда же зарегистрировали это дело как незаконное лишение свободы или похищение человека и покушение на вымогательство.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении задержанным подозрения в преступлении. Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет заключения. В рамках дела продолжаются следственные действия.