16:12
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Помічницю нардепа спробували викрасти невідомі

      1821 Читать новость на русском
      За викрадення помічниці нардепа зловмисники планували вимагати пів мільйона доларів / magnolia.org.ua (ілюстративне фото)

      Поліцейські запобігли викраденню помічниці народного депутата України. Жінку планували викрасти заради викупу у 500 тисяч доларів.

      У поліції повідомили, що 4 грудня затримали зловмисників. Учасникам злочинного угруповання від 31-го до 47-ми років.

      Дивіться відео, як депутати побилися в Раді: подробиці конфлікту

      Зловмисники ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи помічниці депутата, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання жінки після викрадення.

      Поліцейські дізналися про підготовку до злочину у листопаді. Тоді ж зареєстрували цю справу як незаконне позбавлення волі або викрадення людини та замах на вимагання.

      Зараз правоохоронці вирішують питання про оголошення затриманим підозри у злочині. Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років ув’язнення. У межах справи тривають слідчі дії.

       

      Депутати влаштували бійку в Раді: подробиці конфлікту
      сьогодні
      8861
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Верховна Рада Кримінальні новини Кримінал Поліція Викрадення Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Смартфони незабаром зникнуть: що може їх замінити
      Михайло Года 447
      сьогодні , 15:00 Распад России – прямое продолжение распада СССР: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 893
      сьогодні , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 196
      сьогодні , 10:30 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 999
      сьогодні , 10:19 Пекло Донбасу та енергія Майдану: хто підтримує українське військо
      Євгенія Мазур 647
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук