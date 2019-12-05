Помічницю нардепа спробували викрасти невідомі

Поліцейські запобігли викраденню помічниці народного депутата України. Жінку планували викрасти заради викупу у 500 тисяч доларів.

У поліції повідомили, що 4 грудня затримали зловмисників. Учасникам злочинного угруповання від 31-го до 47-ми років.

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Зловмисники ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи помічниці депутата, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання жінки після викрадення.

Поліцейські дізналися про підготовку до злочину у листопаді. Тоді ж зареєстрували цю справу як незаконне позбавлення волі або викрадення людини та замах на вимагання.

Зараз правоохоронці вирішують питання про оголошення затриманим підозри у злочині. Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років ув’язнення. У межах справи тривають слідчі дії.