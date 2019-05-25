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      Помощник Путина по вопросам Донбасса Сурков подал в отставку: кто станет преемником

      244 Читати новину українською
      Владислав Сурков
      Владислав Сурков / TASS

      Помощник Путина по вопросам Донбасса Владислав Сурков уволился. Он не только координировал боевиков и определял внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

      Также он контролировал все остальные оккупированные Россией территории – Абхазию, Южную Осетию, сообщили на Telegram-канале "Незыгарь" – близкому к Кремлю ресурсе.

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      В Telegram-канале "Пяр во время чумы" написали, что то, что Сурков уходит с украинского направления, напрямую связано с избранием Порошенко.

      "Сурков был гарантом всех российских инвестиций украинской элиты и активным защитником инвестиций и собственности российских компаний в Украине. Кстати, и эту функцию Сурков в последнее время потерял... То есть, давнее покидание Сурковым процесса можно понять. Аппарат его давно расформирован. Но это не просто "окончание полномочий". Это развязка большой истории. Но не финал: весьма интересно, что же скрывала украинская паутина Суркова", – говорится в сообщении Telegram-канала "Пяр во время чумы".

      Теперь его место займет высланный из Беларуси экс-посол и КГБист Михаил Бабич.

      росія путін
      Михаил Бабич

      Между тем в вожаков псевдореспублик паника, потому что опасаются кадровых чисток. А вот украинская сторона уверена, что политика в отношении Украины не изменится.

      Вопросы фамилии не важны в России. Важно, какой общий план в России. А мы знаем общий план России, мы знаем, что они хотят и дальше перевести Украину под свое влияние, отвести от НАТО, от идеи вступать в ЕС,
      – отметил координатор проекта "Стоп террор!" Семен Кабакаев.

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Владимир Путин Война на Донбассе
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