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      Помічник Путіна з питань Донбасу Сурков подав у відставку: хто стане наступником

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      Владислав Сурков
      Владислав Сурков / TASS

      Помічник Путіна з питань Донбасу Владислав Сурков звільнився. Він не лише координував бойовиків та визначав внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР".

      Також він контролював всі інші окуповані Росією території – Абхазію, Південну Осетію, повідомили на Telegram-каналі "Незыгарь", близькому до Кремля ресурсі.

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      В Telegram-каналу "Пяр під час чуми" написали, що  Сурков йде з українського напрямку, прямо пов'язано з необранням Порошенка.

      "Сурков був гарантом усіх російських інвестицій української еліти і активним захисником інвестицій і власності російських компаній в Україні. До речі, і цю функцію Сурков останнім часом втратив... Тобто, давнє покидання Сурковим процесу можна зрозуміти. Апарат його давно розформовано. Але це не просто "закінчення повноважень". Це розв'язка великої історії. Але не фінал: вельми цікаво, що ж приховувала українська павутина Суркова", – сказано в повідомленні Telegram-каналу "Пяр під час чуми".

      Тепер його місце займе висланий з Білорусі екс-посол і КДБіст Михайло Бабич.

      росія путін
      Михайло Бабич

      Тим часом у ватажків псевдореспублік паніка, бо побоюються кадрових чисток. А от українська сторона впевнена, що політика щодо України не зміниться.

      Питання прізвища не є важливими в Росії. Важливо, який є загальний план в Росії. А ми знаємо загальний план Росії, ми знаємо, що вони хочуть і далі перевести Україну під свій вплив, відвести від НАТО, від ідеї вступати в ЄС,
      – зазначив координатор проекту "Стоп терор!" Семен Кабакаєв.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Путін Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі
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