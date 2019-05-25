Помічник Путіна з питань Донбасу Сурков подав у відставку: хто стане наступником

Помічник Путіна з питань Донбасу Владислав Сурков звільнився. Він не лише координував бойовиків та визначав внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР".

Також він контролював всі інші окуповані Росією території – Абхазію, Південну Осетію, повідомили на Telegram-каналі "Незыгарь", близькому до Кремля ресурсі.

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В Telegram-каналу "Пяр під час чуми" написали, що Сурков йде з українського напрямку, прямо пов'язано з необранням Порошенка.

"Сурков був гарантом усіх російських інвестицій української еліти і активним захисником інвестицій і власності російських компаній в Україні. До речі, і цю функцію Сурков останнім часом втратив... Тобто, давнє покидання Сурковим процесу можна зрозуміти. Апарат його давно розформовано. Але це не просто "закінчення повноважень". Це розв'язка великої історії. Але не фінал: вельми цікаво, що ж приховувала українська павутина Суркова", – сказано в повідомленні Telegram-каналу "Пяр під час чуми".

Тепер його місце займе висланий з Білорусі екс-посол і КДБіст Михайло Бабич.



Михайло Бабич

Тим часом у ватажків псевдореспублік паніка, бо побоюються кадрових чисток. А от українська сторона впевнена, що політика щодо України не зміниться.

Питання прізвища не є важливими в Росії. Важливо, який є загальний план в Росії. А ми знаємо загальний план Росії, ми знаємо, що вони хочуть і далі перевести Україну під свій вплив, відвести від НАТО, від ідеї вступати в ЄС,

– зазначив координатор проекту "Стоп терор!" Семен Кабакаєв.