Помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах

Помощники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на прошедших выборах.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их информации Трамп в частности проигнорировал одну из записок, которую получает во время регулярных брифингов, где большими буквами было написано: "Не приветствовать".

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Трамп, также не стал прислушиваться к рекомендациям помощников обсудить с Путиным во время телефонного разговора дело отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Однако некоторые источники издания не могут с уверенностью утверждать, что Трамп прочитал составлены для него перед звонком записки. Помощники регулярно предоставляют главе государства эти документы, в которых указаны основные темы для обсуждения с лидерами других стран.