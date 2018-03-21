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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Помічники Трампа радили йому не вітати Путіна з перемогою на виборах

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Трамп привітав Путіна
Трамп привітав Путіна / 112.ua

Помічники президента США Дональда Трампа з національної безпеки радили йому не вітати Володимира Путіна з перемогою на минулих виборах.

Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в Білому домі.

За їхньою інформацією Трамп зокрема проігнорував одну з записок, яку отримує під час регулярних брифінгів, де великими літерами було написано: "Не вітати".

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Трамп, також не став прислухатися до рекомендацій помічників обговорити з Путіном під час телефонної розмови справу отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Великобританії.

Однак деякі джерела видання не можуть з упевненістю стверджувати, що Трамп прочитав складені для нього перед дзвінком записки. Помічники регулярно надають главі держави ці документи, в яких зазначені основні теми для обговорення з лідерами інших країн.

Теги: Новини політики Новини США Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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