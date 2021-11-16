В то же время она может помочь Польше и Литве. Об этом сообщил в эфире 24 канала белорусский журналист Франак Вячорка.
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Эскалация миграционного кризиса
По его словам, очень опасно, что Организация североатлантического договора вынуждена заниматься кризисом. Ведь это является символом об эскалации ситуации.
Эта статья может помочь Польше, Литве в защите своих границ,
– подчеркнул Вячорка.
Он считает, что нужно немедленно искать мирное решение, чтобы разрешить этот кризис.
Что ЕС может сделать
Вячорка пояснил, что есть 2 кризиса – гуманитарный и политический. Гуманитарный кризис можно частично решить с помощью международных гуманитарных организаций.
Люди должны получить жилье, безопасность, еду. Но это все должно происходить на территории Беларуси. Ведь для большей части мигрантов Беларусь – это первая безопасная страна. По правилам Организации Объединенных Наций, они должны подать на убежище в Беларуси, а не в Евросоюзе.
Понятно, что большая часть из них не хочет оставаться в Беларуси. Но это – официальная позиция ООН: либо подавайтесь в Беларусь на убежище, либо возвращайтесь в свои страны,
– сказал журналист.
Он пояснил, что Польша и Литва защищают свои границы. Поэтому сейчас речь идет о безопасности, которую Александр Лукашенко нарушает, используя границы в своих политических целях для провокации.
Я бы советовал Евросоюзу лечить не симптомы, а корень проблемы – диктатуру Лукашенко. Только демонтаж, ликвидация диктатуры поможет решить этот кризис и все остальные.
Также он отметил, что интересы Владимира Путина и Лукашенко совпадают. Глава Кремля пользуется этой ситуацией в конфронтации с Украиной и Западом.
"Ему выгодно, что ситуация сейчас сосредоточена на границе с Беларусью. Выгодно, что есть неконтролируемый Лукашенко", – добавил он.
Журналист рассказал о миграционном кризисе: смотрите видео
Польша, Латвия и Литва пытаются разрешить кризис
- Из-за обострения ситуации на границе Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать 4 статью Североатлантического договора.
- Согласно ей, любой член Альянса может требовать консультаций с другими союзниками, когда, по мнению какой-то из сторон, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или же безопасности той или иной страны.
- Кроме этого, в ЕС рассуждают, чтобы ввести еще более жесткие санкции против режима Лукашенко, вплоть до полного закрытия границы.