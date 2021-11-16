В то же время она может помочь Польше и Литве. Об этом сообщил в эфире 24 канала белорусский журналист Франак Вячорка.

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Эскалация миграционного кризиса

По его словам, очень опасно, что Организация североатлантического договора вынуждена заниматься кризисом. Ведь это является символом об эскалации ситуации.

Эта статья может помочь Польше, Литве в защите своих границ,

– подчеркнул Вячорка.

Он считает, что нужно немедленно искать мирное решение, чтобы разрешить этот кризис.

Справка. С момента создания НАТО в 1949 году 4 статья использовалась несколько раз, например, Турцией. Кроме того, ее применили в марте 2014 года относительно ситуации в Украине, по просьбе Польши.

Что ЕС может сделать

Вячорка пояснил, что есть 2 кризиса – гуманитарный и политический. Гуманитарный кризис можно частично решить с помощью международных гуманитарных организаций.

Люди должны получить жилье, безопасность, еду. Но это все должно происходить на территории Беларуси. Ведь для большей части мигрантов Беларусь – это первая безопасная страна. По правилам Организации Объединенных Наций, они должны подать на убежище в Беларуси, а не в Евросоюзе.

Понятно, что большая часть из них не хочет оставаться в Беларуси. Но это – официальная позиция ООН: либо подавайтесь в Беларусь на убежище, либо возвращайтесь в свои страны,

– сказал журналист.

Он пояснил, что Польша и Литва защищают свои границы. Поэтому сейчас речь идет о безопасности, которую Александр Лукашенко нарушает, используя границы в своих политических целях для провокации.

Я бы советовал Евросоюзу лечить не симптомы, а корень проблемы – диктатуру Лукашенко. Только демонтаж, ликвидация диктатуры поможет решить этот кризис и все остальные. Франак Вячорка Белорусский журналист

Также он отметил, что интересы Владимира Путина и Лукашенко совпадают. Глава Кремля пользуется этой ситуацией в конфронтации с Украиной и Западом.

"Ему выгодно, что ситуация сейчас сосредоточена на границе с Беларусью. Выгодно, что есть неконтролируемый Лукашенко", – добавил он.

Журналист рассказал о миграционном кризисе: смотрите видео

Польша, Латвия и Литва пытаются разрешить кризис