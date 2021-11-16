Водночас вона може допомогти Польщі та Литві. Про це повідомив в ефірі 24 каналу білоруський журналіст Франак Вячорка.

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Ескалація міграційної кризи

За його словами, дуже небезпечно, що Організація північноатлантичного договору змушена займатися кризою. Адже це є символом про ескалацію ситуації.

Ця стаття може допомогти Польщі, Литві у захисті своїх кордонів,

– наголосив Вячорка.

Він вважає, що потрібно негайно шукати мирне рішення, щоб вирішити цю кризу.

Довідка. З моменту створення НАТО у 1949 році 4 стаття використовувалася кілька разів, наприклад, Туреччиною. Крім того, її застосували в березні 2014 року щодо ситуації в Україні, на прохання Польщі.

Що ЄС може зробити

Вячорка, пояснив, що є 2 кризи – гуманітарна і політична. Гуманітарну кризу можна частково вирішити з допомогою міжнародних гуманітарних організацій.

Люди повинні отримати житло, безпеку, їжу. Але це все повинно відбуватися на території Білорусі. Адже для більшої частини мігрантів Білорусь – це перша безпечна країна. За правилами Організації Об'єднаних Націй, вони повинні подати на притулок в Білорусі, а не в Євросоюзі.

Зрозуміло, що більша частина з них не хоче залишатись в Білорусі. Але це – офіційна позиція ООН: або подавайтеся у Білорусь на притулок, або повертайтесь до своїх країн,

– сказав журналіст.

Він пояснив, що Польща і Литва захищають свої кордони. Тому зараз мовиться про безпеку, яку Олександр Лукашенко порушує, використовуючи кордони у своїх політичних цілях для провокації.

Я б радив Євросоюзу лікувати не симптоми, а корінь проблеми – диктатуру Лукашенка. Тільки демонтаж, ліквідація диктатури допоможе вирішити цю кризу і всі інші. Франак Вячорка Білоруський журналіст

Також він наголосив на тому, що інтереси Володимира Путіна і Лукашенка збігаються. Глава Кремля користується цієї ситуацією у конфронтації з Україною і Заходом.

"Йому вигідно, що ситуація зараз зосереджена на кордоні із Білоруссю. Вигідно, що є неконтрольований Лукашенко", – додав він.

Журналіст розповів про міграційну кризу: дивіться відео

Польща, Латвія і Литва намагаються вирішити кризу