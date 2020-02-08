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      Поможет "сдерживать конфликты": в США подводные лодки оснащают ядерными боеголовками

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      Американская подводная лодка Henry M. Jackson / Getty images

      США установили на своих подводных лодках ракеты с ядерными боеголовками. Это сделали для того, чтобы "иметь различные варианты действий" и в будущем – сдерживать военные конфликты.

      О нововведениях сообщает Пентагон. Там говорят: таким образом Штаты хотят предотвратить конфликты с различными странами, а ядерное оружие поможет сдерживать возможные войны.

      Актуально: Третья мировая или новая страшилка: эксперт взвесил риски применения ядерного оружия

      Мы стремимся иметь разные варианты действий, они позволяют нам сдерживать конфликты. В конце концов мы хотим сдерживать конфликт, но если будет необходимо, то хотим быть готовыми воевать и выиграть. Так что в результате наша задача – дать президенту больше возможностей,
      – отметил глава Минобороны США Марк Эспер.

      Какова ситуация с ядерным вооружением в мире:

      • В мире все еще достаточно ядерного оружия, чтобы в случае глобального кризиса самоуничтожиться за считанные минуты.
      • США и Россия развивают свои ядерные арсеналы, обновляя старые бомбы и проектируя новые, сверхзвуковые вооружения.
      • КНДР известна тем, что активно продает технику и ядерные технологии другим государствам.
      • Иран маленькими шагами, но разворачивает назад ядерную программу, а их собственная ядерная сделка висит на волоске.
      • В других странах задумываются, необходимо им ядерное оружие в ближайшем будущем.
      • Несмотря на довольно низкий риск использования ядерного оружия, пока оно существует, есть риск сознательного или ошибочного его применения.


      Количество ядерных боеголовок в мире / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости США Ядерная безопасность Пентагон
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