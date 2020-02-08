Поможет "сдерживать конфликты": в США подводные лодки оснащают ядерными боеголовками

США установили на своих подводных лодках ракеты с ядерными боеголовками. Это сделали для того, чтобы "иметь различные варианты действий" и в будущем – сдерживать военные конфликты.

О нововведениях сообщает Пентагон. Там говорят: таким образом Штаты хотят предотвратить конфликты с различными странами, а ядерное оружие поможет сдерживать возможные войны.

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Мы стремимся иметь разные варианты действий, они позволяют нам сдерживать конфликты. В конце концов мы хотим сдерживать конфликт, но если будет необходимо, то хотим быть готовыми воевать и выиграть. Так что в результате наша задача – дать президенту больше возможностей,

– отметил глава Минобороны США Марк Эспер.

Какова ситуация с ядерным вооружением в мире:

В мире все еще достаточно ядерного оружия, чтобы в случае глобального кризиса самоуничтожиться за считанные минуты.

США и Россия развивают свои ядерные арсеналы, обновляя старые бомбы и проектируя новые, сверхзвуковые вооружения.

КНДР известна тем, что активно продает технику и ядерные технологии другим государствам.

Иран маленькими шагами, но разворачивает назад ядерную программу, а их собственная ядерная сделка висит на волоске.

В других странах задумываются, необходимо им ядерное оружие в ближайшем будущем.

Несмотря на довольно низкий риск использования ядерного оружия, пока оно существует, есть риск сознательного или ошибочного его применения.



Количество ядерных боеголовок в мире / инфографика 24 канала