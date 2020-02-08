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      Допоможе "стримувати конфлікти": у США підводні човни оснащують ядерними боєголовками

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      Американський підводний човен Henry M. Jackson / Getty images

      США встановили на своїх підводних човнах ракети з ядерними боєголовками. Це вчинили для того, аби "мати різні варіанти дії" та в майбутньому – стримувати військові конфлікти.

      Про нововведення повідомляє Пентагон. Там кажуть: таким чином Штати хочуть запобігти конфліктам з різними країнами, а ядерна зброя допоможе стримувати можливі війни.

      Актуально: Третя світова чи нова страшилка: експерт зважив ризики застосування ядерної зброї

      Ми прагнемо мати різні варіанти дій, вони дозволяють нам стримувати конфлікти. Зрештою ми хочемо стримувати конфлікт, але якщо буде необхідно, то хочемо бути готовими воювати і виграти. Так що в результаті наше завдання – дати президентові більше можливостей,
      – зауважив очільник Міноборони США Марк Еспер.

      Яка ситуація з ядерним озброєнням у світі:

      • У світі все ще достатньо ядерної зброї, щоб у разі глобальної кризи самознищитись за лічені хвилини.
      • США та Росія розвивають свої ядерні арсенали, оновлюючи старі бомби та проєктуючи нові, надзвукові озброєння.
      • КНДР відома тим, що активно продає техніку та ядерні технології іншим державам.
      • Іран маленькими кроками, але розгортає назад ядерну програму, а їх власна ядерна угода висить на волосині.
      • У деяких інших країнах задумуються, чи необхідна їм ядерна зброя у найближчому майбутньому.
      • Не зважаючи на доволі низький ризик використання ядерної зброї, поки вона існує, є ризик свідомого чи помилкового її застосування.


      Кількість ядерних боєголовок у світі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Ядерна безпека Новини США Пентагон
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