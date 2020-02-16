Помпео общался с Лавром и пытался скрыть это, – СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео провел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако ни о факте встречи, ни о результатах в Госдепартаменте не сообщали.

Разговор двух политиков состоялся в кулуарах Мюнхенской конференции, сообщает Politico.

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Американская сторона старалась не разглашать факт встречи. Государственный департамент не анонсировал разговор. Помощники Помпео также не предоставили никакой информации после завершения встречи.

Однако российские журналисты заранее знали о разговоре Помпео с Лавровым. В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила факт встречи, опубликовав сообщение в фейсбуке. Она также разместила фото Помпео в коридоре отеля, где политики говорили. На нем видно, что Лавров стоит в дверях, в нескольких шагах от Лаврова.

Позже чиновник Госдепартамента таки подтвердил, что Помпео все же общался с Лавровым в формате pull aside. То есть разговор был коротким, об итогах таких встреч обычно не сообщают. Чиновник также отрицал, что Государственный департамент попросил Россию не публиковать информацию о встрече.

Однако российский журналист из команды Лаврова сообщил, что американская сторона выразила пожелание, чтобы по результатам встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений.

Что известно о Мюнхенской конференции?

Одно из главных событий в сфере международной безопасности, которое проходит в столице Баварии Мюнхене. Оно объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.



Конференция существует с 1963 года. В 2020 году проходит 14-16 февраля и является уже 56-й. В этом году конференция посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения.