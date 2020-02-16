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      Помпео спілкувався з Лавровим і намагався приховати це, – ЗМІ

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      Помпео поспілкувався з Лавром і намагався приховати це / Фейсбук Марії Захарової

      Держсекретар США Майк Помпео провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Однак ні про факт зустрічі, ні про її результати у Держдепартаменті не повідомляли.

      Розмова двох політиків відбулася у кулуарах Мюнхенської конференції, повідомляє Politico.

      Читайте також: США озброюють Україну для захисту від російської агресії, − Помпео

      Американська сторона намагалась не розголошувати факт зустрічі. Державний департамент не анонсував розмову. Помічники Помпео також не надали жодної інформації опісля завершення зустрічі.

      Однак російські журналісти заздалегідь знали про розмову Помпео з Лавровим. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила факт зустрічі, опублікувавши допис у фейсбуці. Вона також розмістила фото Помпео в коридорі готелю, де політики розмовляли. На ньому видно, що Лавров стоїть у дверях, за кілька кроків від Лаврова.

      Пізніше, чиновник Держдепартаменту таки підтвердив, що Помпео таки спілкувався з Лавровим у форматі pull aside. Тобто розмова була короткою, про підсумки таких зустрічей зазвичай не повідомляють. Чиновник також заперечував, що Державний департамент попросив Росію не публікувати інформацію про зустріч.

      Однак російський журналіст із команди Лаврова повідомив, що американська сторона висловила побажання, щоб за результатами зустрічі не було пресконференції чи спільних заяв.

      Що відомо про Мюнхенську конференціюОдна з головних подій у сфері міжнародної безпеки, яка проходить у столиці Баварії Мюнхені. Вона об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості. 

      Конференція існує з 1963 року. У 2020 році проходить 14-16 лютого і є вже 56-ою. Цього року конференція присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я.

       

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Мюнхенська конференція Новини США Новини Росії Сергій Лавров Майк Помпео Новини політики
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