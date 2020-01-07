Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ней стороны, в частности, обсудили перенос поездки Помпео в Украину.
О телефонном разговоре американского госсекретаря и украинского президента сообщает Государственный департамент США.
К слову: Новую дату визита госсекретаря США в Украине согласуют в ближайшее время, – Пристайко
Там отметили, что политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а секретарь поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на американское посольство в Багдаде.
Секретарь Помпео еще раз подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил долгосрочное стратегическое партнерство между государствами.
Почему Помпео отсрочил свою поездку в Украину
- Госсекретарь США планировал посетить Украину 3 января.
- После Киева он планировал поехать в Минск, потом в Нур-Султана, Ташкента и Никосию. Его поездка в пять стран должна была продолжаться с 3 до 7 января.
- В столице Украины он планировал встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
- Из-за обострения на Ближнем Востоке, а затем и убийство иранского генерала Сулеймани и нападение на американское посольство в Багдаде, Помпео отсрочил всю поездку.