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      Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину

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      Помпео и Зеленский провели телефонный разговор / колаж 24 канала

      Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ней стороны, в частности, обсудили перенос поездки Помпео в Украину.

      О телефонном разговоре американского госсекретаря и украинского президента сообщает Государственный департамент США.

      К слову: Новую дату визита госсекретаря США в Украине согласуют в ближайшее время,  Пристайко

      Там отметили, что политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а секретарь поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на американское посольство в Багдаде.

      Секретарь Помпео еще раз подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил долгосрочное стратегическое партнерство между государствами.

      Почему Помпео отсрочил свою поездку в Украину

      • Госсекретарь США планировал посетить Украину 3 января.
      • После Киева он планировал поехать в Минск, потом в Нур-Султана, Ташкента и Никосию. Его поездка в пять стран должна была продолжаться с 3 до 7 января.
      • В столице Украины он планировал встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
      • Из-за обострения на Ближнем Востоке, а затем и убийство иранского генерала Сулеймани и нападение на американское посольство в Багдаде, Помпео отсрочил всю поездку.
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      6 января
      2818
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Майк Помпео Ближний Восток Президент Украины
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