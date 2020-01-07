Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ней стороны, в частности, обсудили перенос поездки Помпео в Украину.

О телефонном разговоре американского госсекретаря и украинского президента сообщает Государственный департамент США.

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Там отметили, что политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а секретарь поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на американское посольство в Багдаде.

Секретарь Помпео еще раз подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил долгосрочное стратегическое партнерство между государствами.

Почему Помпео отсрочил свою поездку в Украину