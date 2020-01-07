Помпео обговорив з Зеленським свій візит до України

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. У ній сторони, зокрема, обговорили перенесення поїздки Помпео до України.

Про телефонну розмову американського держсекретаря та українського президента повідомляє Державний департамент США.

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Там зазначили, що політики обговорили ситуацію на Близькому Сході, а секретар подякував Зеленському за засудження нападу на американське посольство у Багдаді.

Секретар Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив на довготерміновому стратегічному партнерстві між державами.

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