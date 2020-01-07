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      Помпео обговорив з Зеленським свій візит до України

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      Помпео та Зеленський провели телефонну розмову / колаж 24 каналу

      Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. У ній сторони, зокрема, обговорили перенесення поїздки Помпео до України.

      Про телефонну розмову американського держсекретаря та українського президента повідомляє Державний департамент США.

      До слова: Нову дату візиту держсекретаря США в Україну узгодять найближчим часом, – Пристайко

      Там зазначили, що політики обговорили ситуацію на Близькому Сході, а секретар подякував Зеленському за засудження нападу на американське посольство у Багдаді.

      Секретар Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив на довготерміновому стратегічному партнерстві між державами.

      Чому Помпео відтермінував свою поїздку до України

      • Держсекретар США планував відвідати Україну 3 січня.
      • Після Києва він планував поїхати до Мінська, потім до Нур-Султана, Ташкента і Нікосії. Його поїздка до п'яти країн мала тривати з 3 до 7 січня.
      • У столиці України він планував зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
      • Через загострення на Близькому Сході, а згодом і вбивство іранського генерала Сулеймані та напад на американське посольство у Багдаді, Помпео відтермінував усю поїздку.
      12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
      6 січня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Близький Схід Майк Помпео Новини США
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