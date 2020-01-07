Помпео обговорив з Зеленським свій візит до України
Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. У ній сторони, зокрема, обговорили перенесення поїздки Помпео до України.
Про телефонну розмову американського держсекретаря та українського президента повідомляє Державний департамент США.
До слова: Нову дату візиту держсекретаря США в Україну узгодять найближчим часом, – Пристайко
Там зазначили, що політики обговорили ситуацію на Близькому Сході, а секретар подякував Зеленському за засудження нападу на американське посольство у Багдаді.
Секретар Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив на довготерміновому стратегічному партнерстві між державами.
Чому Помпео відтермінував свою поїздку до України
- Держсекретар США планував відвідати Україну 3 січня.
- Після Києва він планував поїхати до Мінська, потім до Нур-Султана, Ташкента і Нікосії. Його поїздка до п'яти країн мала тривати з 3 до 7 січня.
- У столиці України він планував зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
- Через загострення на Близькому Сході, а згодом і вбивство іранського генерала Сулеймані та напад на американське посольство у Багдаді, Помпео відтермінував усю поїздку.