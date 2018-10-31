Помпео призвал Саудовскую Аравию прекратить авиаудары по Йемену

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обратился к руководству Саудовской Аравии с требованием прекратить авиаудары по Йемена.

Об этом сообщило издание The New York Times.

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Отмечается, что госсекретарь Майк Помпео считает, что пришло время положить конец враждебным действиям в регионе.

Соответственно, воздушные удары коалиции должны прекратиться во всех населенных районах Йемена,

– заявил Помпео.

24 октября в результате авиационного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Йемена Ходейда, который сейчас находится в руках повстанцев хусит, погибли по меньшей мере 16 гражданских лиц.