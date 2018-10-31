Помпео закликав Саудівську Аравію припинити авіаудари по Ємену
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео звернувся до керівництва Саудівської Аравії з вимогою припинити авіаудари по Ємену.
Про це повідомило видання The New York Times.
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Зазначається, що держсекретар Майк Помпео вважає, що настав час покласти край ворожим діям у регіоні.
Відповідно, повітряні удари коаліції повинні припинитися у всіх населених районах Ємену,
– заявив Помпео.
24 жовтня внаслідок авіаційного удару коаліції на чолі з Саудівською Аравією по портовому місту Ємену Ходейда, який зараз знаходиться в руках повстанців-хусит, загинули щонайменше 16 цивільних осіб.
Джерело: 24 Канал
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