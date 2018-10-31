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      Очільник МЗС Великобританії заперечує, що йому було відомо про плани вбивства Хашоггі

      79 Читать новость на русском
      Джеремі Хант
      Джеремі Хант / Фото з відкритих джерел

      Глава відомства Джеремі Хант, виступаючи у парламенті країни заявив, що йому не було відомо про плани саудівських спецслужб викрасти і вбити журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це повідомило агенція "ТАСС".

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      Я абсолютно нічого не знав про жахливе вбивство Хашоггі, і я був настільки ж шокований новиною про це, як і всі інші,
      – сказав міністр.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що за інформацією видання Daily Express Спецслужби Великобританії знали про те, що керівництво Саудівської Аравії санкціонувало викрадення журналіста Джамаля Хашоггі. 

      Хант фактично спростував повідомлення Daily Express, яка написала, що Лондон заздалегідь знав про те, що Хашоггі загрожує небезпека. Видання посилалося на джерела у британській розвідці, які повідомили йому, що британська спецслужба перехопила переговори співробітників саудівської розвідки, яким було віддано наказ викрасти Хашоггі у Туреччині і доставити в Ер-Ріяд, а в разі опору з боку журналіста діяти за обставинами. Наказ нібито виходив від когось з "королівського оточення", але не від наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана.

      За інформацією газети, ця інформація стала відома Лондону за три тижні до вбивства Хашоггі, і британська влада зверталася до своїх саудівських колег з проханням не здійснювати заплановану операцію.

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, розташовану у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-Фейсала.

      Хашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Теги: Новини політики Саудівська Аравія Великобританія Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 Канал
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